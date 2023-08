Il principe Harry non è più «Sua altezza reale» | la Royal Family cancella il titolo nobiliare dal sito ufficiale

(Di mercoledì 9 agosto 2023) A tre anni dalla rinuncia allo status di senior, suldella Famiglianella pagina dedicata alè stato rimossa la dicitura «Sua». La rimozione della dicitura fa seguito alla decisione del Duca di Sussex e della moglie Megahn Suaè stato rimosso dai riferimenti al Duca tre anni dopo che lui e sua moglie, Meghan Markle, Duchessa del Sussex, avevano deciso di «fare un passo indietro come senior» della. Quanto alle modifiche apportate un portavoce della famigliainglese ha dichiarato: «Ilweb della famigliacontiene ...

Il, di quasi tre anni, seguito dal fratello William, di quattro anni, animava le foto giocando con Archy, il pastore tedesco di Juan Carlos e Sofia. Annoiato da tante carezze, il più ...Ilnon ha più diritto a essere chiamato 'Altezza reale', Per la precisione, quello non è più un titolo adeguato per rivolgersi al secondogenito di Re Carlo . Sul sito web della royal ...Ile la modifica sul sito della royal family Una cancellazione avvenuta tre volte - tante era ripetuto nella biografia descrittiva del secondogenito di re Carlo - e che avviene a tre ...

Dopo il mancato invito alla commemorazione per la regina Elisabetta II, sul sito ufficiale della Royal Family è stato cancellato il titolo di Sua Altezza Reale davanti al nome del nipote Harry.La coppia era accompagnata dai figli William e Harry. Lui era impegnato a dipingere acquerelli mentre lei prendeva il sole o giocava a tennis con Juan Carlos I ...