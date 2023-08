Iltaglio di capelli "troppo trasandato" glielo ha fatto mia moglie Ellie. Per il secondo taglio di capelli, siamo andati da un barbiere locale e ha scoperto che era per un attore del 'Padrino' ...... all'epoca produttore di King Kong , quando l'allora misconosciuta Streep fece il: 'Perché ...il fan stalker che colleziona ogni cimelio del suo attore preferito (e che ovviamente sarà il...... in concorso al prossimo festival di Cannes, film molto atteso (ildopo l'Oscar per La grande ... Non voglio più sentirmi in colpa perché non sono abbastanza preparata quando vado a un". ...

Il primo provino di Al Pacino per il ruolo del Padrino TGLA7

Lo ha pubblicato Francis Ford Coppola sul Instagram. La produzione lo giudicava "troppo basso e trasandato" ma il regista si è imposto ...Un momento significativo per promuovere la consapevolezza e la preparazione nell'affrontare situazioni di emergenza ...