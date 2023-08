Il premier Rama scherza sui turisti italiani | “Sbarcano in Albania come facevamo noi in Italia”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’enorme affluenza diin, tra le mete preferite anche perché più economiche di questa estate affiancato all’esodo dei migranti albanesi nel 1991 nei nostri porti. Il parallelo, ovviamente ironico, è stato tratteggiato daldi Tirana, Edi, sui social dove ha pubblicato due foto speculari del Vlora, il mercantile sbarcato Bari, nel 1991 con a bordo 20 mila migranti albanesi. Tuttavia, mentre una, quella che sembra in partenza, riporta sopra la scritta inno “Albanesi partono per l’, 1991”, l’altra in cui l’imbarcazione appare in arrivo, riporta la didascalia “partono in ferie per l’, 2023”.e ...