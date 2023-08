Il premier albanese Edi Rama ironizza sulle vacanze degli italiani in Albania | “Non avete ancora visto nulla”

Roma, 9 ago. Nel 1991 gli albanesi partivano per lItalia, nel 2023 gli italiani partono in ferie per lAlbania: il post sui social di Edi Rama,, raccoglie quasi 8.000 like su Facebook e commenti ammirati, congratulazioni per lo sviluppo del Paese negli ultimi 30 anni. E aspetta aspetta, non hai ancora visto niente, ha scritto ...Così il, Edi Rama, ha scelto di 'ironizzare' sulle notizie che raccontano dell'exploit turistico del Paese delle Aquile, pubblicando sui propri canali social il post, accompagnato ...Roma, 9 ago. Nel 1991 gli albanesi partivano per lItalia, nel 2023 gli italiani partono in ferie per lAlbania: il post sui social di Edi Rama,, raccoglie quasi 8.000 like su Facebook e commenti ammirati, congratulazioni per lo sviluppo del Paese negli ultimi 30 anni. E aspetta aspetta, non hai ancora visto niente, ha scritto ...

Turisti italiani come i migranti della Vlora: l'ironia del premier albanese ilGiornale.it

BARI – Il premier albanese Edi Rama ironizza sui social, pubblicando una foto combo: la prima che immortala la nave Vlora con 20 mila migranti albanesi verso l’Italia 30 anni fa. La seconda con il ...Il premier albanese Edi Rama ironizza sui social, pubblicando una foto combo: la prima che immortala la nave Vlora con 20 mila migranti albanesi verso l'Italia 30 anni fa. La seconda con il tutto ...