in leggero calo in avvio di giornata. Le quotazioni del greggio Wti scendono a 82,73 dollari al barile ( - 0,23%) mentre il Brent, in calo dello 0,21%, passa di mano a 85,9 dollari al barile. ...IlWti al Nymex perde lo 0,70% a 82,51 dollari al barile, proprio a causa dei dati provenienti dalla Cina, che e' il maggior importatore dial mondo. Oro in ribasso di 9,40 dollari, ...Sul mercato valutario,calo dell' Euro / Dollaro USA , che scende a quota 1,095. Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%. Il(Light Sweet ...

Il petrolio in lieve calo, Wti a 82,73 dollari al barile - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Petrolio in leggero calo in avvio di giornata. Le quotazioni del greggio Wti scendono a 82,73 dollari al barile (-0,23%) mentre il Brent, in calo dello 0,21%, passa di mano a 85,9 dollari al barile.I future di Piazza Affari cedono l'1,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 ago - Le Borse europee vanno verso una apertura debole, con Milano che appare particolarmente penalizzata alla l ...