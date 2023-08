Il patriota Messina. L'ad di Intesa Sanpaolo è ora il rifugio di Meloni

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma. E’ il banchiere come lo sognate: Carlo, il banchiere Picasso. E’ a favore della settimana corta per i dipendenti di, l’istituto che dal 2013 dirige, ed è dunque rosso ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti