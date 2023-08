Il, nell'udienza generale, ha ripercorso i giorni della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona e ha sottolineato la volontà di pace dei giovani. "in Ucraina e in altri luoghi del mondo si ...Una ragazzina contesa svanita nel nulla. Tra falsi ritrovamenti e le minacce incrociate dei genitori. "Proteggete mia figlia dal padre", dice la mamma.il padre accusa l'ex compagna: "Ci deve spiegare cosa è successo". Intanto di Benedetta Cristofani dallo scorso 4 agosto non si hanno notizie. La tredicenne si trovava al mare a Tarquinia ...... ma molti equivoci sono stati in parte chiariti; nuove figure di vescovi sono apparse,sono ... disegnato anche su impulso diretto diFrancesco, il quale ha detto a chiare lettere che il ...

Il Papa, mentre in Ucraina si combatte i giovani chiedono pace Euronews Italiano

In Aula Paolo VI, torna l'Udienza Generale con Papa Francesco dopo l'interruzione di luglio. Il tema di oggi, come di consueto dopo ogni viaggio papale, è la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbon ...Il Papa, nell'udienza generale, ha ripercorso i giorni della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona e ha sottolineato la volontà di pace dei giovani. (ANSA) ...