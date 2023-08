“Il nuovo super velivolo” L' attacco vicino Mosca è un duro colpo per Putin

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L'impianto ottico meccanico Zagorsk, dove oggi è avvenuta una potente esplosione, ha partecipato allo sviluppo di un bombardiere di nuova generazione e fornisce materiale ottico alle forze dell'ordine russo. A rivelarlo è il sito indipendente Meduza, citando dati sul sito web degli appalti pubblici. Il governatore della regione di, Andrey Vorobyov, ha affermato invece che l'impianto non aveva più da tempo a che fare con l'ottica e la meccanica e produceva materiale pirotecnico. Nel frattempo è stato reso noto che una donna è morta a causa dell'esplosione che ha colpito il complesso industriale strategico di Sergiev Posad: l'esplosione ha causato il ferimento di oltre 50 persone, sei delle quali sono ritenute in gravi condizioni. «Trenta civili sono ricoverati in ospedale, sei dei quali in terapia intensiva», ...