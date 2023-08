Il nuovo inviato per il clima del governo | «Clima | il mondo non sta per finire E sul nucleare…»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ilper ildella Farnesina e del ministero dell’Ambiente Francesco Corvaro è professore associato di fisica industriale all’Università Politecnica delle Marche. Nominato al posto di Alessandro Modiano, oggi si presenta in una serie di interviste ai giornali. Tra cui quella a La Verità. Dove dice che sulnon sta arrivando la fine dele che l’elettrico non è l’unica strada. Mentre per le case green serviranno sussidi. Tra le fonti di energia propone il nucleare. «Mi pare che sia ormai assodato che l’attuale situazione dipenda in parte dalle attività antropiche. Dopodiché non penso che si debba fare i catastrofisti. Bisogna intervenire subito, certo, ma senza catastrofismo. Abbiamo tutte le tecnologie per ridurre l’impatto dell’uomo sulla ...