Il granchio blu è un “distruttore di biodiversità” | parola all’esperta

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Un vero e proprio serial killer dell’ecosistema dei mari che nulla teme, nemmeno il cambiamento climatico, considerando che ilblu resiste tranquillamente tra i 3 e i 35 gradi. Una specie marina aggressiva, che rovina le reti e risale perfino le sponde per divorare le uova; di rapidissima riproduzione, e capace di ingurgitare qualsiasi L'articolo proviene da Il Difforme.

ROMA - Alluvioni e grandine, uniti alla peronospora, un fungo che minaccia la vendemmia, e al granchio blu che sta invadendo le coste italiane. Dall'ortofrutta alla pesca, gli effetti dell'estate nera del settore primario si riflettono sulle tasche dei consumatori.

Cominciano a comparire, in qualche menù del mare, gli spaghettoni al granchio blu. Il killer che infesta la laguna di Orbetello, ma anche la riviera adriatica fra Veneto ed Emilia Romagna, per poi ...JESOLO (VENEZIA) - Il granchio blu, o più precisamente Callinectes sapidus, è balzato agli onori delle cronache dopo l’inserimento nel Decreto Omnibus del 7 agosto varato ...