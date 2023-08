(Di mercoledì 9 agosto 2023) «Abbiamo tassato un margine ingiusto. Ora aiuteremo le famiglie»; così Giorgia Meloni nei suoi "appunti" social ha spiegato le ragioni della scelta deldi tassare gli extraprofitti delle banche. Sembrerà strano ma in questo periodo vediamo delle similitudini tra politica e calciomercato. Una su tutte: non è importante solo rafforzare se stessi ma anche indebolire l’avversario. Ne è caso emblematico la vicenda di Romelu Lukaku, promesso all’Inter ma pronto a finireJuventus. Al momento il belga è ancora bloccato ma di sicuro il danno fatto ai nerazzurri è evidente. Si può dire lo stesso delle ultime due decisioni delMeloni: la prima il via liberadiscussione con le opposizioni sul salario minimo, la seconda è la tassa (a sorpresa) da oltre 3 miliardi sugli extra profitti alle banche. Ci ...

Così ilha deciso di mettere in campo due azioni rivolte in maniera chiara e certa ai "poveri", come li chiamano il segretario dem e l'avvocato del popolo, lasciandoli però in braghe di tela, ...... a Marzo; adesso ha visto scendere tutti sul piede di guerra, e molto più agguerriti di prima, visto che con una mano aveva già dato e con l'altra improvvisamente ci ripensa e. Un, ...... sono altri i nodi da sciogliere per ilMeloni: 'Toccando le banche possono vendere all'opinione pubblica l'effetto Robin Hood, presentandosi come chiai ricchi per dare ai poveri", ma ...

Il governo toglie alla sinistra quelle poche armi che ha Panorama

Con la tassa (discutibile nel merito) sugli extraprofitti delle banche Pd e M5S non possono di sicuro più dire che l'esecutivo non aiuta i "poveri". Lasciandoli l'opposizione senza argomenti ..."Un miliardo di euro tolto alla Calabria regione governata da Forza italia è uno schiaffo a Forza Italia e al suo staff, oltre che al Sud".