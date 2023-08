Il Festival Summer Holi 2023 pronto a trasformare Tarquinia Lido nella “città dei colori”

(Di mercoledì 9 agosto 2023)– Il, organizzato da Sottosuono Eventgroup, è, domenica 13 agosto, dalle 16 fino a tarda notte,dei”. I dj Yash, Luca Gee, Friedrich Kiefer, Max Tee, Gabriele Bronzetti, Garbex, Fanta, Daniele Ceccarini, Vast & Lisita, Alby, Manuel Bonomo, David Semola e Wewers, insieme alla voce di Lady Janet e a un corpo di ballerini professionisti coordinato dalle coreografie di Lorena Marchini, daranno vita a un vero e proprio spettacolo in cui si fondono musica, danza, giochi di luce, fuochi d’artificio e proiezioni artistiche in un crescendo di divertimento, adrenalina ed emozioni. La spiaggia libera ...

Le Rose all'incrocio con via Discesa Fosso Al fine di consentire lo svolgimento del Kroton Jazz, nell'ambito del Crotone2023, sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi ...Quattro i Comuni coinvolti nel progetto: Brindisi, Mesagne, Carovigno e Torre Santa Susanna, tutte amministrazioni che sostengono il. Il cartellone prevede due momenti:Edition, che ...L'evento, sotto l'egida del Comune di Siena (Assessorato al Turismo) che di Città del Vino è socio fondatore, è promosso in collaborazione con gli organizzatori del Siena, e propone 2 ...

CIVITAVECCHIA SUMMER FESTIVAL Notizie in Controluce

ASCOLI - Il suo album “Io non ho paura” è stato certificato doppio disco di platino, e dello stesso i brani “Bella fregatura” e “Acqua tonica” ...Il team di Pl4tform, accademia palermitana dedicata a chi vuol trasformare la propria passione per la musica elettronica in una vera carriera artistica, continua a proporre eventi e festival ...