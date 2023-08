Il ceo di Ryanair contro il governo italiano Dure parole di Wilson dopo l’incontro con il ministro Urso | “Ridicolo il decreto sul caro voli”

Per ildiil decreto rischia di rivelarsi un autogol: "E' illegittimo e illogico. Se restasse così, invece di aprire una nuova rotta da una qualsiasi città italiana a Catania, voleremo di ...... il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso , in una conferenza stampa in merito al decreto Asset ha fatto sapere di aver avuto un incontro proprio con ildiche gli ha ...Quanto alle misure sul caro voli Urso ha spiegato di aver incontrato stamattina "ildiche mi ha illustrato i piani di sviluppo significativi nel Paese e le problematiche che affronta. ...

Caro-voli, Ryanair su tutte le furie per il decreto del governo ... Open

(Adnkronos) – Il governo italiano “non poteva né doveva intervenire. Il decreto, non capisco da dove arrivi, è in netto contrasto con il regolamento 1008 dell’Unione europea che lascia le compagnie li ...Ryanair CEO Eddie Wilson on Wednesday called for the measure the Italian government presented this week to combat high flight prices to be scrapped. "It's ridiculous, illegal and interferes with the f ...