... abbandonato dagli amici, desideroso del suo mantello per scaldarsi e di riavere i suoi. Desidera avere una presenza amica nell'ora della prova e invita il suoTimoteo a raggiungerlo prima ...Testi scolastici usati da acquistare a metà prezzo. Torna, anche quest'anno, l'iniziativa contro ilpromossa a Bari dall'Unione degli Studenti. A partire dal 28 agosto, e fino al 6 ottobre, presso Zona Franka in via Dalmazia 34, sarà possibile comprare e vendere iusati delle scuole ...... su mio invito, apprezzò i mieisu di lui (ho ancora la scatola con le VHS dei film all'epoca ... GrazieBilly, ti ho voluto davvero tanto bene, mi dispiace solo, come sempre succede in questi ...

Il caro libri preoccupa il governo: Frassinetti e Valditara discutono misure di sostegno per le famiglie. Detrazioni e fondi in fase di valutazione Orizzonte Scuola

Studenti uniti contro il caro libri. Quest’anno, più del passato, intere famiglie sono costrette a sostenere troppe spese. A Bari gli studenti tornano a ...Il turismo aziendale è in fuga per le misure anti minoranze. ll leader repubblicano minimizza, ma i danni si manifesteranno alla scadenza del mandato ...