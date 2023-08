Il buon tempo di Lorenzo Milesi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 9 agosto 2023) È stato come un déjà vu. Non la gara, ce ne è mai una uguale all'altra, nemmeno quelle a cronometro. Dopo la gara, negli occhi del vincitore. C'è qualcosa quasi identico nello sguardo che avevasul podio al termine della cronometro individuale maschile under 23 dei Mondiali di Glasgow e quello di Søren Wærenskjold poco meno di un anno a Wollongong, Australia, dopo la conclusione della stessa prova. Due occhi felici, non potrebbe essere altrimenti, soprattutto parecchio increduli, quelli di chi hanno capito di averla fatta grossa, di essere l'imprevisto in una narrazione che prevedeva per forza un altro finale. Non dovevano essere loro a salire su quel gradino del podio. Non era previsto che fossero loro. Lo dicevano tutti e a forza di sentirlo dire da tutti veniva difficile pensare che potesse andare altrimenti. Quella maglia iridata ...