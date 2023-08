(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nel 1971, con Ilfirmava uno dei più innovativi film polizieschi di sempre e si imponeva fra i grandi cineastiNew. Lo smarrimento, la nevrosi, la paranoia, la paura: se esistono dei "fili rossi" che percorrono quasi per intero il cinema di, sono proprio quelli che il regista stesso ci ha indicato. Si tratta però di fili rossi che attraversano gran partesocietà ecultura americane a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta, e che non a caso hanno contribuito alle istanze e alle suggestioni da cui avrebbe preso vita il movimentoNew. Nel 1967, ...

Il braccio violento della legge: la nuova Hollywood di William Friedkin Movieplayer

Per ricordare William Friedkin Niente di meglio del documentario di Francesco Zippel: Friedkin Uncut. Ecco perché dovreste recuperarlo in streaming ...Nel 1971, con Il braccio violento della legge, William Friedkin firmava uno dei più innovativi film polizieschi di sempre e si imponeva fra i grandi cineasti della New Hollywood.