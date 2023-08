Il bluff di Meloni sulla busta paga più alta nel 2024 | aumenti di soli 15 euro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Per il momento, l’approvazione della delega fiscale introduce solamente dei principi, dei criteri per poi andare a stabilire le misure da introdurre attraverso decreti legislativi. Questo vuol dire che ancora non è possibile valutare gli effetti indelle nuove misure per i lavoratori. Una in particolare: la riduzione delle aliquote Irpef. La riforma fiscale prevede la diminuzione da quattro a tre aliquote, come annunciato dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo. Un primo passo verso la flat tax, obiettivo del governo ma più a lungo termine. Ma gli stipendi aumenteranno solamente di pochinel, con questa riforma. Entriamo nel dettaglio.più, ildi: solo 15di ...