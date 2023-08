Il 41 bis ha una radice clinica e sociologica | prima che legale | per me va mantenuto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La frase “Dottore de Lucia, io non mi farò mai pentito” è stata pronunciata da Matteo Messina Denaro nel suo ultimo verbale; mentre pochi giorni fa, in occasione dell’anniversario della morte di Borsellino, mi sono imbattuto in un corteo che inneggiava ad ‘uno stato senza carcere’ preceduto da un cartello che gridava No al 41bis, formato da persone mobilitatesi per Alfredo Cospito, primo caso di un anarchico sottoposto a questo regime carcerario. In questo No al 41 bis confluiscono sia un malinteso senso libertario e anti oppressivo di una parte della sinistra che lo relega a semplice atto di tortura, sia una diffusa pulsione securitaria alimentata da alcune parti politiche. Il 41 bis, ove applicato solo ai boss malavitosi (originari destinatari di questa misura, lo si ricordi sempre) non è l’azione oppressiva di uno Stato orwelliano, sadico e totalitario, che sceglie pene quasi ...