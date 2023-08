I tre vandali di Milano potevano diventare eroi. In Italia basta poco

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Più ci penso e ci ripenso, più mi convinco che l’errore sia stato scappare per la scala di servizio di chissà quale locale, anziché restare lì a rivendicare la portata del proprio atto, magari facendosi arrestare. È per questo infatti che chiamiamoi tre incappucciati che sono saliti in cima alla Galleria Vittorio Emanuele e hanno imbrattato l’arco d’ingresso al cosiddetto salotto di, disegnando ciò che sembra il simbolo di un euro, una stella a cinque punte, delle lancette, altre cose che non ho capito. Poiché infatti, se anziché fuggire avessero atteso l’intervento delle forze dell’ordine e si fossero lasciati trascinare via a forza, giù per le scale di servizio di cui sopra, avrebbero potuto giocarsi l’asso nella manica: dire che la stella a cinque punte è in realtà una stella marina utilizzata per sensibilizzarci sull’inquinamento dei ...