I° Memorial “Sandro Criscitiello” al “Partenio-Lombardi” | il programma

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl prossimo 17 agosto 2023, a partire dalle ore 20.00, in collaborazione con l’U.S. Folgore Caratese presso lo stadiosi terrà il primo”. L’evento prevedrà dalle 20.00 alle 21.00 la presentazione della squadra e della maglia gara ufficiale che verrà indossata nel corso della stagione 2023/2024. A seguire si terrà l’amichevole Avellino–Folgore Caratese con fischio d’inizio alle ore 21.00. L’intera serata sarà trasmessa in Diretta tv nazionale su Sportitalia, canale 60 dtt. COME ACQUISTARE I BIGLIETTI Per l’occasione saranno aperti i settori Curva Sud, Tribuna Montevergine Laterale ed ospiti. I ticket per accedere all’impianto saranno acquistabili presso la biglietteria dello stadio– ...

Mani eccellenti perMiraglia che arriva alla semifinale del torneo in qualità di vincitore dell'Hakan Wallner, disputato sulla pista del Savio ad inizio luglio e che da qualche ...Undici giorni da ricordare (FotoAllegrini) I numeri da sballo della cucina . Si afferma che ... Con la celebrazione del mezzo secolo di vita, ilMario Calzola/Ivo Manfroni e la presenza ...Si parte l'8 settembre con ilAbate, dove scenderanno in campo insieme alla Feldi Eboli : al PalaSele sarà calcio d'inizio alle 20:30 . Soli cinque giorni dopo sarà il momento del ...

I° Memorial “Sandro Criscitiello”: l’Avellino sfida la Folgore Caratese Orticalab

Calcio giovanile, il match domani al ’Pertini’ di Fanano. Per il terzo e quarto posto in campo Modena e Inter .Tutto è pronto per il Gran Premio Alfredo Fornasiero alla Memoria riservato ai dilettanti d’Élite e Under 23 in programma domenica Corte di Piove di Sacco, in provincia di Padova. Ad organizzare l'app ...