I gagliardetti d’Italia | la Basilicata | il Potenza

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il gagliardetto delLe origini dei rossoblu risalgono al 1920. In quell’anno venne costituita l’antesignana Sport Club Lucano. La squadra raggiunse il periodo di massimo splendore negli anni sessanta con la partecipazione a cinque campionati di serie B consecutivi. Negli anni settanta la Società utilizza almeno un paio didi differente tipologia. Il primo, in rosso e blu, riporta lo stemma cittadino con il leone rampante mentre l’altro, in bianco, ha soltanto il leone al centro. Negli anni ottanta continuano ad essere presenti lo stemma cittadino oltre ai colori rosso e blu. I rossoblu fallirono nel 1994. L’eredità calcistica venne acquisita dalla Polisportiva Banca Mediterranea Invicta. A seguire diventò U.C.con ritorno agli stemmi tradizionali. Dapprima in versione bianca e poi, dal 1997, nei colori ...