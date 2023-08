I 50 anni di Filippo Inzaghi | i momenti più belli di 31 anni di carriera

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Super Pippo compie mezzo secolo e lo fa dopo unainimitabile, una valanga di gol e un passato da bad boy alle spalle. Ora che ha messo la testa a posto, ripercorriamo insieme ipiù iconici di una vita in area di rigore

... visto che entrò nella casa più spiata d'Italia ancheprima quando non era ancora famoso. All'interno de Il racconto perfetto Ermito veste i panni di, il promesso sposo di Margot che ...Nel 1978 al Teatro Tenda a Roma fanno una serata per Eduardo De. Vittorio Gassman " che era ... E quello di una cosa teatrale andata male trent'prima, e di come il giovane Gassman fosse ...Nella categoria riservata ai partecipanti tra i 12 e i 14Cavolina da Mirabella Imbaccari ha dominato il palcoscenico con la sua interpretazione di "Feeling Good", guadagnandosi il ...

Cristian Filippo in tribunale: il paziente rischia 6 anni di carcere Cannabis Terapeutica

Mirko Giansanti, ternano di 46 anni conosciuto a livello globale come pilota nel motomondiale e co-fondatore del team Yamaha GRT insieme a Filippo Conti, è tragicamente scomparso. Questo vero e ...Buon compleanno Barbara de Rossi, Romano Prodi, Filippo Inzaghi, Luciana Castellina, Roy Hodgson, Mauro Corona, Massimo Ponzellini, Renzo Carella, ...