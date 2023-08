Honey are u coming? | è il nuovo singolo Måneskin atteso dai fan

(Di mercoledì 9 agosto 2023) "(are u)? " è il titolo deldei, annunciato ieri sera nelle loro pagine social. Questa sorpresa ha già fatto molto scalpore e i fan sembrano non poter aspettare un ...

u coming) " è il titolo del nuovo singolo dei Måneskin, annunciato ieri sera nelle loro pagine social. Questa sorpresa ha già fatto molto scalpore e i fan sembrano non poter aspettare un ...Nel giorno dell'annuncio dell'uscita del nuovo singoloU Coming) , arriva la notizia della nomination della band romana ai VMA's nella categoria Best Rock , con The Loneliest , terzo ...Con un annuncio a sorpresa, infatti, la band ha acceso la trepidazione dei fan per un nuovo singolo, di cui per il momento si conosce solo il titolo:u coming ). I Måneskin sono anche ...

Maneskin: annuncio oggi a sorpresa, arriva il nuovo singolo «Honey (are u coming)» Corriere Roma

L'annuncio a sorpresa: dopo il trionfo negli stadi per il loro primo tour, ovunque sold out, la band romana torna con un nuovo brano Annuncio a sorpresa dei Maneskin: arriva il loro… Leggi ...L'annuncio a sorpresa: dopo il trionfo negli stadi per il loro primo tour, ovunque sold out, la band romana torna con un nuovo brano Annuncio a sorpresa dei Maneskin: arriva il loro… Leggi ...