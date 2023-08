Highlights e gol Salisburgo-Inter 3-4 | amichevole 2023 VIDEO

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Glie i gol di3-4. Finisce 4-3 un test sotto la pioggia, senza Lautaro Martinez rimasto a casa. In gol De Vrij, Correa e Stefano Sensi (la prima rete è stata causata da un’autorete di Pavlovic). Non sono mancate le sbavature – a partire da Sommer, ma gli austriaci hanno graziato i nerazzurri con due rigori sbagliati, uno nel primo e uno nel secondo tempo. Di Konate (autore del primo errore dal dischetto) le prime due reti del, prima del terzo sigillo di Baidoo. SportFace.

Inzaghi Ammoniti: Frattesi Note: Konaté calcia alto un rigore al 5', Simic ne calcia uno fuori al 69' Non sono mancati isotto la pioggia battente di Salisburgo: alla fine l'Inter vince di ...Ieri, nella sfida amichevole del Lluis Companys contro il Tottenham, il Barcellona si è aggiudicato il Trofeo Joan Gamper con il punteggio di 4 - 2. InLewandowski, Ferran Torres (su splendido assist del giovane Yamal), Ansu Fati ed Ezzalzouli. Non è bastata agli Spurs la doppietta di ...Rivivi la vittoria di ieri del Liverpool sul Darmstadt per 3 - 1 a Deepdale, Preston. Salah, Diogo Jota e Luis Diaz hanno trovato ilnell'ultima amichevole prima dell'inzion della Premier ...

L'Inter batte 4-3 il RedBull Salisburgo alla Red Bull Arena di Salisburgo in amichevole. I nerazzurri trionfano in Austria in vero e proprio festival del gol. La squadra di Inzaghi mette subito Sommer ...