(Di mercoledì 9 agosto 2023) La Hennessey presenterà alla Monterey Car Week la Venom F5: per lei è prevista una produzione di appena 12 unità già tutte vendute a 3diciascuna. La biposto deriva dalla Venom F5costruita in 24 esemplari, ma è stata rivista in moltissimi elementi per poter offrire prestazioni ancora superiori, come già accaduto per laCoupé.da pista con 1.842 CV. Il pacchettoè pensato soprattutto per l'uso nei track day: per questo la F5 è dotata di nuovi elementi aerodinamici e della carrozzeria di carbonio modificata per offrire maggiore downforce, dell'assetto regolabile specifico e di un sistema di telemetria integrato. Il tetto pesa appena 8 kg e può essere rimosso in pochi secondi ...