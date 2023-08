HBO ordina The Franchise | la serie parodia su Marvel e DC prodotta da Sam Mendes e Armando Iannucci

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Lacomedy Theporterà gli spettatori nel dietro le quinte di un set dove si sta lavorando a un film di supereroi. HBO ha annunciato di averto la produzione di una nuovaintitolata The, un progetto che sembra quasi essere ideato comedei film di supereroi dellae della DC Comics. Il progetto esplorerà infatti il concetto di "superhero fatigue" e può contare su un team di produttori composto da Same Jon Brown. Un approccio originale al mondo dei supereroi LaTheè descritta come una comedy composta da puntate della durata di trenta minuti. Al centro della trama ci saranno le persone che ...