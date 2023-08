Hawaii in fiamme | la siccità e l’uragano Dora alimentano gli incendi Almeno 6 morti a Maui – I video

(Di mercoledì 9 agosto 2023) È di6 vittime nella solail bilancio provvisorio degliche stanno devastando lein queste ore, come hanno comunicato le autorità. Ma si teme che il numero deisia destinato a crescere, man mano che i soccorritori riescono a domare porzioni dio e avanzare nei territori bruciati. Lehanno dichiarato lo stato di emergenza e allertato la Guardia nazionale per facilitare le operazioni di spegnimento delleche stanno avvolgendo le isole dell’arcipelago e per aiutare residenti e turisti a evacuare città e spiagge. Roghi ehanno messo sotto pressione l’isola negli ultimi giorni, poi lesono state alimentate dai forti venti del...

'La gente si butta in acqua' Intanto, di fronte all'imperversare degli incendi, 'la gente si butta in acqua per evitare le', ha dichiarato aNews Now il generale Kenneth Hara, un alto ...... mentre altri hanno assistito terrorizzati alleche hanno circondato il veicolo con cui stavano fuggendo: gli incendi hanno imperversato nell'arcipelago statunitense delle, dove è stato ...Lehanno dichiarato lo stato di emergenza e allertato la Guardia nazionale per facilitare le operazioni di spegnimento delleche stanno avvolgendo le isole dell'arcipelago e per aiutare ...

Le Hawaii in fiamme, almeno sei morti a Maui Agenzia ANSA

Il paradiso delle Hawaii sta bruciando. Gli incendi sull'isola di Maui hanno causato almeno sei morti e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare perchè come hanno ...Alimentati da forti venti, gli incendi sulle isole di Maui e Hawaii hanno divorato case e aziende ...