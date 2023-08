Harry vola di nuovo via da Meghan | progetti separati?

(Di mercoledì 9 agosto 2023)è atterrato in Giappone e, ancora una volta, è in viaggio senzaMarkle. Il suo arrivo a Tokyo è stato tutto un sorridere e chiacchierare con i giornalisti: “Bello rivedervi”, sembra abbia risposto appena sceso dall’aereo alla domanda “ti fa piacere essere in Giappone per la prima volta dopo quattro anni?”. Il Duca di Sussex ha sorriso mentre camminava nell’aeroporto Haneda della città tra la folla di passeggeri, indossando una camicia nera e un berretto scuro con il logo della Fondazione Archewell che gestisce con la moglie. Un video trasmesso dalla rete televisiva giapponese ANN News ha mostratoarrivare al terminal insieme al suo amico di lunga data, il giocatore di polo argentino Nacho Figueras. Il duo parteciperà alla partita di raccolta fondi Sentebale Polo Cup che si terrà a Singapore questo sabato e che, ...

Il californiano colpisce e in tribuna la sorella Jinx respira a fatica mentre la pallinasenza ... Al propositoHopman amava raccontare una storiella spiritosa. Nel 1938 un John ventenne ...Per la scena in cui la locomotivafuori dai binari distrutti, fu costruito un set di 1,6 km di ... commerciante Dub Taylor : vecchio nel saloon #1Carey Jr. : vecchio nel saloon #2 Pat ...Ad attivare l'operazione degli 'Spurs' con il Barcellona, potrebbe essere la cessione diKane ... 14:30 26 Luglio Igor al BrightonE' arrivata l'ufficialità: Igor lascia la Fiorentina ein ...

Harry e Meghan Markle, è crisi Il principe vola in Africa da solo «per ritrovarsi» leggo.it

Dusan Vlahovic vola a Monaco per un consulto dal dottor Muller Wolfhart per la pubaglia, intanto spera nella chiamata di Bayern e Real ...Ormai il dibattito sulla crisi tra Harry e Meghan si sviluppa su due fronti. Da un lato chi dice che sono una coppia moderna, non hanno bisogno di stare sempre assieme, se i paparazzi li fotografano o ...