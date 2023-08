Hannah Arendt. Filosofia e politica dopo Auschwitz

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tra i più grandi intellettuali pubblici del secolo scorso,diceva di essere animata dall’esigenza di comprendere gli uomini e gli eventi piuttosto che dalla speranza, o dall’illusione, di poter influenzare gli altri. Ella restò sempre in fondo riluttante a entrare nell’agone delle opinioni: quel passo nella visibilità, quel “pensare in pubblico” che è lo scrivere prendendo posizione, era sì per lei ciò che, accanto all’azionevera e propria, portava nella sfera più alta accessibile agli uomini e alle donne, ma anche ciò che esponeva al rischio di essere fraintesi (o di essere compresi fin troppo bene), dunque alla polemica. Questa agile biografia intellettuale ricostruisce in modo ricco e stimolante il pensiero dell’autrice facendone emergere, attraverso citazioni della corrispondenza e di altri documenti, ...

Altri autori, come, distinguono tra disobbedienza civile e obiezione di coscienza, attingendo da esempi storici come Socrate e la Rivoluzione americana. Inoltre, alcuni libri estendono ...Non a caso, mentre si ricorda la "banalità del male" di Adolf Heichmann, ossia il suo disimpegno morale, descritta da, è stata rimossa l'opprimente responsabilità del male di Eatherly , ...In una delle sue magistrali lezioni di filosofia morale,osservava che il sadismo è curiosamente assente... Un peso massimo del Pd come Alessio d'Amato, essendo del tutto incompatibile ...

Hannah Arendt e la parola in tempi di oscurità Avvenire

Tra i più grandi intellettuali pubblici del secolo scorso, Hannah Arendt diceva di essere animata dall’esigenza di comprendere gli uomini e gli eventi piuttosto che dalla speranza, o dall’illusione, d ...Quel che sembriamo, il nuovo romanzo di Hildegard Keller (Milano, Guanda, 2023), racconta dell’ultimo soggiorno di Hannah Arendt nel Ticino, a Tegna, nell’estate del 1975. La scrittrice e filosofa int ...