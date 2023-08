Haaland | il padre e la provocazione all’Arsenal | “Vediamo se sarete favoriti anche in Premier”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) “Ben fatto Arsenal, complimenti per la vittoria. Oraseper laLeague”. E’ stata questa lalanciata daldisui social, dopo la sconfitta nella Community Shield.l’attaccante dopo il match, si era rivolto ai tifosi avversari presenti allo stadio, mimando con le mani il numero “tre”, riferito al triplete portato a casa nella passata stagione. SportFace.

Non si è fatta attendere la risposta di Alf - Ingedi Erling, sulla vittoria della Community Shield da parte dell'Arsenal. Se il figlio ha voluto provocare i tifosi avversari indicando con la mano il numero "tre" (Il treble dello ...

