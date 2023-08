Guida all’Empoli 2023 24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 14° Chi in più: Emmanuel Gyasi, Filippo Ranocchia, Samuele Angori, Giuseppe Pezzella, Daniel Maldini, Elia Caprile, Stiven Shpendi. Chi in meno: Guglielmo Vicario, Fabiano Parisi, Mattia Destro, Filippo Bandinelli. Una statistica interessante dalla scorsa stagione: L’Empoli è la squadra che più ha sofferto il pressing avversario nella scorsa stagione. In Serie A è stata quella che ha subito più tiri a seguito di un possesso perso nella propria metà campo entro 5 secondi da un’azione difensiva avversaria (3.61 a partita). Formazione tipo: 4-2-3-1: Caprile; Pezzella, Luperto, Walukiewicz, Stojanovic; Grassi, Marin; Gyasi, Baldanzi, Maldini; Piccoli L’Empoli ha chiuso la stagione allo stesso posto (14°) e con appena due punti in più (43 contro 41) rispetto a quella precedente, che aveva portato alla separazione con Aurelio Andreazzoli. Basta ...

