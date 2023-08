Guida al Frosinone 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: Neopromossa Chi in più: Abodu Harroui, Riccardo Marchizza, Simone Romagnoli, Marvin Cuni, Marco Brescianini, Giorgi Kvernadze. Chi in meno: Daniel Boloca, Samuele Mulattieri, Marcus Rohden, Matteo Cotali, Roberto Insigne, Luca Sampirisi, Gianluca Frabotta. Formazione tipo: 4-3-3; Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cuni, Caso. Una statistica interessante della scorsa stagione: Nonostante il miglior attacco, il capocannoniere della squadra (Mulattieri) ha realizzato “appena” 12 gol, arrivando soltanto quinto nella classifica cannonieri. Ilandava in gol con tanti giocatori diversi, il che è una lama a doppio taglio. In pochi si sarebbero aspettati la promozione in Serie A del, soprattutto una promozione ottenuta con questa prepotenza. I ...