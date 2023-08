Grandine a Paderno | 2 milioni di danni e 156 alberi caduti | i filari saranno sostituiti

Nel Mantovano le ultime due notti ha diluviato e i chicchi digrossi come pesche hanno ... ADugnano un motociclista è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un albero crollato in ...Decine di alberi sradicati o spezzati, abbattutisi sulle auto, insieme a chicchi diche in ... Sul Cremonese ad avere la peggio sono stati Soncino, Annicco, Casalbuttano,Ponchielli, ...Nel Mantovano le ultime due notti ha diluviato e i chicchi digrossi come pesche hanno ... ADugnano un motociclista è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un albero crollato in ...

Grandine a Paderno, 2 milioni di danni e 156 alberi caduti: i filari ... Il Notiziario

Ammontano a quasi 2 milioni i danni che si sono registrati a Paderno a causa della grandine con l'abbattimento di almeno 156 alberi ...“Circe è un nome giornalistico improprio e un po’ fantasioso, come del resto Caronte per l’anticiclone nordafricano: in realtà il ciclone che venerdì e sabato attraverserà l’Italia è stato battezzato ...