Granchio blu | “distruttore di biodiversità” | parola all’esperta

L'invasione del. Il, noto anche come 'il killer dei mari', è una specie invasiva e aliena: il crostaceo è originario dall'Atlantico del Nord e si sta velocemente diffondendo ...'Il governo nazionale raccoglie il grido d'allarme lanciato dal mondo della pesca e dell'allevamento dei molluschi sull'impatto sempre più grave che specie ittiche aliene, come il, determinano sulle attività nei mari e lungo le coste italiane ed è pronto a mettere in campo un piano d'azione, insieme alle Regioni'. È quanto afferma Gennaro Scognamiglio , presidente ...ROMA - Alluvioni e grandine, uniti alla peronospora, un fungo che minaccia la vendemmia, e alche sta invadendo le coste italiane. Dall'ortofrutta alla pesca, gli effetti dell'estate nera del settore primario si riflettono sulle tasche dei consumatori. Con prezzi al consumo per ...

Granchio blu, Coldiretti: cucina a base del "killer dei mari" per contrastare l'invasione TGCOM

Il granchio blu è commestibile e presenta ottimi valori nutrizionali: la strategia di Coldiretti per contenere la proliferazione di granchi blu ...Cominciano a comparire, in qualche menù del mare, gli spaghettoni al granchio blu. Il killer che infesta la laguna di Orbetello, ma anche la riviera adriatica fra Veneto ed Emilia Romagna, per poi ...