Graffiti in Galleria a Milano | spunta la pista francese per trovare i vandali

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Già in primavera era stata segnalata la vulnerabilità dellaalla polizia locale: "In rete si trovano altre azioni che documentano l'accesso indisturbato e pericoloso"

Nella mattinata di mercoledì 9 agosto una squadra di tecnici specializzati ha raggiunto il punto più alto della Galleria su piazza Duomo e ha iniziato a rimuovere i graffiti tracciati da tre vandali. E lunedì sera un altro sfregio, questa volta alla Galleria Vittorio Emanuele. Intorno alle 22,30 i vigili stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i graffiti per identificare i responsabili.

Sono in corso le operazioni di pulizia della facciata lato Duomo della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, vandalizzata lunedì sera da un gruppo di writer con scritte ...da stamattina le operazioni per coprire le scritte spray, mentre proseguono le indagini della Polizia locale di Milano per individuare i tre writer: ...