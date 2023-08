Le norme- Come riporta Il Mattino , la prima fase dell'intervento delMeloni ha visto la cancellazione di 2.535 decreti regi risalenti al periodo 1861 - 1870 . Tra questi ci sono l'...Fino a quando non sono state, nel dicembre del 2022, anche le restrizioni legate al covid - ... Le opportunità per i critici deldi esprimersi sono diventate più scarse (dal 2019 i ......dall'aliquota comunale (applicata dalle municipalità sulla base di un intervallo definito dal), dalle caratteristiche e dal nucleo familiare. Inoltre, scrive l'Ocse, potrebbero essere...

Governo, abolite 22mila leggi obsolete: dal dazio sulla neve di Cerignola ai colombi viaggiatori TGCOM

Addio anche alle norme che approvavano la "Società anonima della filanda di canape in Bagnacavallo" e la "Società generale italiana per le latrine asportabili e per la fabbricazione dei concimi in Fir ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...