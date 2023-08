Golpe in Niger | nasce il ‘Consiglio di resistenza’ per il ritorno di Bazoum

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L'iniziativa - annunciata da Rhissa Ag Boula, ex ministro ed ex ribelle Tuareg - condanna la creazione della giunta militare Inè nato un “Consiglio di resistenza per la Repubblica” (Crr). La sua creazione è stata annunciata da Rhissa Ag Boula, ex ministro presso la presidenza deled ex ribelle Tuareg, con l’obiettivo di ripristinare l’ordine costituzionale, reinsediare il presidente deposto Mohamede arrestare il leader golpista Abdourahmane Tchiani. Il Crr ha condannato la creazione della giunta militare, il “Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria” (Cnsp), ne ha criticato “il rifiuto categorico” a “instaurare un dialogo costruttivo” e ha denunciato “l’uso di civili come milizie e la tentazione di ricorrere a mercenari, criminali di guerra sotto il nome del gruppo Wagner”. Contestando “le dittature ...

Il generale Tchiani ha scelto l'ex ministro delle Finanze, sospettato di corruzione in un affare petrolifero con la Cina. Annullato il summit diplomatico con l'Onu. E Prigozhin mobilita la Wagner: "...A Niamey, e nel resto del, a meno di due settimane dalmilitare e dalle conseguenti sanzioni imposte dall'Ecowas, c'è stato un aumento dei prezzi in grado di degenerare in una "grave crisi alimentare" entro poche ...Leggi anchein, Ue: "Spazio per mediazione fino a giovedì"in, sottosegretario Usa incontra leader militari: nessun progressoin, inviati rinforzi verso confine ...

