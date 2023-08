Golpe in Niger | nasce il ‘Consiglio di resistenza’ per il ritorno di Bazoum

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – Inè nato un "Consiglio di resistenza per la Repubblica" (Crr). La sua creazione è stata annunciata da Rhissa Ag Boula, ex ministro presso la presidenza deled ex ribelle Tuareg, con l'obiettivo di ripristinare l'ordine costituzionale, reinsediare il presidente deposto Mohamede arrestare il leader golpista Abdourahmane Tchiani. Il Crr ha condannato la creazione della giunta militare, il "Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria" (Cnsp), ne ha criticato "il rifiuto categorico" a "instaurare un dialogo costruttivo" e ha denunciato "l'uso di civili come milizie e la tentazione di ricorrere a mercenari, criminali di guerra sotto il nome del gruppo Wagner". Contestando "le dittature militari nella regione", il Crr si è detto convinto della "necessità di mobilitare tutti i democratici veri per ...