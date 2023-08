Golf | Challenge Tour | Manassero tra i favoriti in Scozia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ildifa tappa inper il Farmfoods Scottishin programma dal 10 al 13 agosto. Sul percorso del NewmacharClub, nei pressi di Aberdeen, saranno sul tee di partenza ben cinque azzurri: Matteo, Jacopo Vecchi Fossa, Aron Zemmer, Gregorio De Leo e Stefano Mazzoli. Occhi puntati in particolare sul primo, tra idella vigilia, che proverà a conquistare il terzo titolo stagionale e consolidare il suo terzo posto nella Road To Mallorca, graduatoria che a fine stagione concederà ai primi 20 la ‘carta’ per il circuito maggiore nel 2024. In gara 15 tra i top 20 attuali e sette tra i top-ten della classifica. Mancheranno il francese Ugo Coussaud (n. 2), Lorenzo Scalise (n. 5) e Andrea Pavan (n. 8). ...

