Goldrake U | la nuova serie animata sarà disponibile nel 2024

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Alabarda spaziale, lame rotanti e boomerang elettronici erano alcune delle mosse cheusava in combattimento per proteggere la Terra dall'invasione di Re Vega. Chissà se ci saranno anche nel ...

Tra i luminari che lavorano a questo progetto, spiccano il rinomato mangaka e creatore di “Goldrake”, Go Nagai, e il regista Mitsuo Fukuda, noto per la sua opera su “Mobile Suit Gundam SEED”. Il ...Una nuova serie anime su Goldrake, intitolata Goldrake U, è in arrivo. Ecco le prime scene dal teaser trailer del famoso Ufo Robot.