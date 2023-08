(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – In uno studio condotto sui topi,tori neozelandesi hanno scoperto che una dieta ricca diaumentava i marcatori dinel. Una scoperta, questa, che potrebbe avere implicazioni per la salute umana. Lo studio ha rivelato che, quando i topi consumavano, si verificava un'nella regione ipotalamica del, che svolge un ruolo vitale nella regolazione del metabolismo. Mentre le ricerche precedenti hanno dimostrato gli effetti delsull'aumento di peso e sull'nel sistema digestivo, questo è il primo studio che evidenzia il suo impatto sul. Il lavoro, condotto datori dell'Università di Otago è ...

... i marcatori metabolici e l'infiammazione sistemica e centrale nei topi rispetto ai topi alimentati con una dieta a basso contenuto di grassi che naturalmente non contiene. I risultati hanno ...Ciòaumento della pressione anche a livello di vasi sanguigni di tempie e encefalo e quindi ... Anche ilpotrebbe essere correlato al mal di testa. Il mal di testa non è altro che un ...Ebbene questa severità in ciò che decidiamo di mangiaredanni potenziali all'intestino : ...col proprio medico - di evitare alimenti a base di lattosio o che contengono grano o ancora. ...

Lo studio neozelandese per ora è stato condotto solo sui topi, in futuro bisognerà vedere se sull'uomo ci saranno gli stessi risultati ...