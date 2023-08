“Glutine provoca infiammazione cervello” | la ricerca

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Lo studio neozelandese per ora è stato condotto solo sui topi, in futuro bisognerà vedere se sull'uomo ci saranno gli stessi risultati In uno studio condotto sui topi,tori neozelandesi hanno scoperto che una dieta ricca diaumentava i marcatori dinel. Una scoperta, questa, che potrebbe avere implicazioni per la salute umana. Lo studio ha rivelato che, quando i topi consumavano, si verificava un’nella regione ipotalamica del, che svolge un ruolo vitale nella regolazione del metabolismo. Mentre le ricerche precedenti hanno dimostrato gli effetti delsull’aumento di peso e sull’nel sistema digestivo, questo è il primo studio che evidenzia il suo ...