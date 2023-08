Gli Avanzi di Balera al ciclo di incontri Alti Scaffali

Leggi su lortica

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Nomi di grande prestigio in occasione delorganizzato da Biblioteca Città di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con Feltrinelli point Arezzo. Biglietti su Discover Arezzo e Ticketone. Prevendita dalle 10 di giovedì 10 agosto, 13 euro il primo settore e 10 euro gli altri con le tradizionali riduzioni per over 65 e minori di 18 anni. Informazioni: Feltrinelli point Arezzo WhatsApp 3479251722, Biblioteca Città di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo. Due gli appuntamenti: il primo settembre sarà ospite Alessandro Barbero con l’incontro dedicato a “Brick for Stone”, il suo ultimo libro edito da Sellerio con al centro l’attentato alle Torri Gemelle, evento che ha segnato gli ultimi 22 anni di storia e la vita quotidiana di milioni di persone. A seguire, Barbero risponderà alle domande del pubblico e aprirà ...