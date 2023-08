Gli Articolo 31 al Festival di Majano 10 agosto

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La tanto attesa reunion ufficiale del duo simbolo del rap italiano, J-xAx e Dj Jad,31, arriva domanidi. Leggende viventi di questo genere musicale, capaci di segnare due decenni di musica e cultura underground del nostro paese, sono attualmente in tour nei principali festival e arene d’Italia. L’unico appuntamento in esclusiva regionale sarà dunque domani, giovedì 10, all’Area Concerti delFestival di, fra gli eventi di punta della 63° edizione della rassegna. Arricchirà la serata il dj set in apertura di Wlady. Agli Articolo presenteranno una scaletta fatta di tutti i loro grandi successi. I bigliettiper il concerto, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto a partire dalle ...

Dal 2003 e per purtroppo pochi anni, ilha anche ...del paese e nei comuni vicini di una band che metteva insieme tutti...nella dimensione in piano solo il momento ideale per dare forma...Con questa serata ilOxilia porta sul territorio il testo di un autore ... Insiemetesto in Ossola giunge Graziano Piazza, ...di fasti lontani nel tempo e vecchi rancori si scoprono......rientra a pieno titolo nel panorama dei grandiletterari ...che tornano ancora alla memoria come il celebre processovino, ... in questo percorso, Scuola " Lavoro,Istituti alberghieri ...