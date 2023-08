Giovani in pensione a 74 anni se non si interviene L' assegno medio? Poco sopra i mille euro al mese

"Alla luce di questi dati, come Consiglio nazionale dei, - prosegue Fortuna - continuiamo ancora una volta a rivendicare l'introduzione di unadi garanzia per iche preveda ..."Alla luce di questi dati, come Consiglio nazionale dei, - prosegue Fortuna - continuiamo ancora una volta a rivendicare l'introduzione di unadi garanzia per iche preveda ...... compresi anche i paesi "a metà strada" (Austra, Belgio, Paesi Bassi, Svizzero e Danimarca), l'età alla quale si va innon influisce quasi per niente sulla decisione dellecoppie. ...

"Giovani in pensione a 74 anni con mille euro al mese": l'allarme di ... Dealflower

“Assegno medio di 1.561 euro lordi, ovvero 1.093 euro al netto dell’Irpef”. Lo studio del Consiglio Nazionale dei Giovani e di EU.R.E.S ...“La crescente precarizzazione e discontinuità lavorativa, associata a retribuzioni basse e mancanza di garanzie sociali, colpisce in particolare ...