Giovane scout soccorso in Casentino

(Di mercoledì 9 agosto 2023) I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 12.00 in, alla BaseLe Valli, nel comune di Pratovecchio-Stia, per soccorrere un minorenne. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermiezzata della Misercordia di Bibbiena ed i Vigili del fuoco per supporto tecnico e per il trasporto del ragazzino all’ospedale San Donato di Arezzo in codice 2.(Arancione) L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.