Giorgia Meloni e questa nuova Rai? | Povia fa impazzire la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Giuseppeha compiuto 50 anni lo scorso novembre. È padre di due figlie, ormai quasi ragazze, ma i suoi bambini in musica, da diciotto anni aparte, non hanno smesso di “fare ohhh”. E lui, tutto sommato, col suo sguardo controcorrente, divisivo, spesso male interpretato, sembra essere rimasto negli occhi di quei piccoli. Con la purezza di chi non si arrende nonostante l'ostracismo subito dal “sistema”. E guardando il suo calendario pieno zeppo di appuntamenti musicali in ogni piazza d'Italia, viene da pensare due cose. Che sicuramente, da un lato, fa bene a non mollare e dall'altro che, certamente, c'è un pubblico che lo segue se gli organizzatori continuano a chiamarlo così tanto. Del resto,, i suoi anni di successi, polemiche e pure trionfi li ha avuti. Primo in classifica per 20 settimane e il disco d'oro proprio ...