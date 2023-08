Giorgia Meloni | «Banche | tassati i margini ingiusti Risorse a famiglie e imprese Il salario minimo è un boomerang»

però nella sua consueta diretta Facebook ha aperto al dialogo con le opposizioni per cercare di trovare un accordo comune annunciando anche il perché la proposta così come presentata ..."Abbiamo tassato un margine ingiusto. Ora aiuteremo le famiglie"; cosìnei suoi 'appunti' social ha spiegato le ragioni della scelta del governo di tassare gli extraprofitti delle banche. Sembrerà strano ma in questo periodo vediamo delle similitudini tra ...In soccorso delle banche accorre anche la corrispondente da Roma del Financial Times Amy Kazmin che ci spiega chenon comprende 'le ramificazioni nei mercati delle politiche populiste'.

Giorgia Meloni "ribadisce di essere contraria al salario minimo legale, utilizzando argomentazioni infondate e risibili per giustificare questa sua pervicacia". Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte pr ...Giorgia Meloni rivendica l’intervento sugli extraprofitti delle banche, parlando di “tassa su un margine ingiusto”, chiude a qualsiasi intervento per ripristinare il reddito di cittadinanza. E parla d ...