Gigi Buffon smette di giocare e sposa Ilaria D' Amico

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L'addio al ruolo di portiere ma non al calcio.farà il capo delegazione azzurra, accanto al ct Roberto Mancini in quel ruolo che fu di Gianluca Vialli. Nella sua vita ne ha parate tante e ...

L'addio al ruolo di portiere ma non al calcio.farà il capo delegazione azzurra, accanto al ct Roberto Mancini in quel ruolo che fu di Gianluca Vialli. Nella sua vita ne ha parate tante e ha vinto pure contro la depressione. 'Avevo 24 -...Al Frosinone e al Genoa si aggiunge il Cagliari che passa tramite i Play off battendo in finale il Parma di. Per Claudio Ranieri è l'ennesima rivincita. Il maestro, ha mostrato ancora una ...Ed ironia della sorte Ariaudo ha appeso gli scarpini al chiodo qualche giorno dopo, suo compagno ai tempi della Juve ed al quale ha dedicato anche un bel pensiero su instagram. "Ho avuto ...

Quest’anno non solo Gigi Buffon pensa alle nozze con Ilaria D’Amico. Anche la sua ex ha voltato pagina giurando amore eterno al compagno Alessandro Nasi. Alena Seredova e Nasi si sono sposati a Noto ...Gigi Buffon ha annunciato che tornerà in Nazionale, ovviamente non come giocatore, l’ormai ex portiere è pronto per ricoprire un nuovo ruolo. Da pochi giorni il… Leggi ...