Gianni Sperti in ansia per il suo futuro a Uomini e Donne | “Non mi sorprenderei se mi cacciassero”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) In queste ore,ha rilasciato un’intervista al magazine Novella 2000 in cui ha parlato di. L’opinionista svolge questo ruolo all’interno del talk show pomeridiano da tantissimi anni. Ad ogni modo, dato che quest’anno sono state apportate tante modifiche in Mediaset tutti stanno iniziando a tremare e a temere di essere L'articolo proviene da KontroKultura.

, ex ballerino e storico opinionista di Uomini e Donne , si è aperto di recente su carriera e progetti futuri. Era il 2003 quando entrò a far parte del cast del dating show di Maria De ...Il 50enne non sa ancora se sarà nuovamente opinionista al dating show "Sono rimasto all'ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se"non sa ancora se sarà seduto al suo posto a settembre: è fuori da Uomini e Donne Il 50enne a Novella 2000 risponde alla spinosa domanda: " Non posso saperlo, mi dispiacerebbe ma non mi ...confermato a Uomini e Donne L'opinionista, intervistato da Novella 2000 , ha parlato della sua esperienza con il dating show condotto da Maria De Filippi confermando di essere ancora ...

Gianni Sperti: “Cambiamenti a Uomini e Donne Mi dispiacerebbe però…” Isa e Chia

Tra poche settimane inizieranno le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne e, dopo la conferma della presenza di Tina Cipollari, i fan del dating show di Maria De Filippi hanno iniziato a.Gianni Sperti, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, ha parlato del suo futuro a Uomini e Donne e dell’ipotesi che il programma ...